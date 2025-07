China Eastern Airlines va lancer en décembre prochain une nouvelle liaison reliant son hub de Shanghaï Pudong à Buenos Aires (Argentine), avec une escale intermédiaire à Auckland (Nouvelle-Zélande).

Cette liaison, opérée deux fois par semaine en Boeing 777-300ER, deviendra de fait la plus longue liaison commerciale régulière au monde, avec une seule escale, couvrant une distance totale de près de 19 000 kilomètres. Il s’agit de la première ligne directe reliant la Chine et l’Argentine, ainsi que du seul vol transpacifique sans escale reliant l’Argentine à la région Asie-Pacifique.

À titre de comparaison, la ligne reliant Sydney à Londres Heathrow (via Singapour) affiche une distance de l’ordre de 17 500 km, une longueur pratiquement égale à celle de la ligne assurée par la compagnie française Aircalin entre Paris et Nouméa (via Bangkok). La liaison directe la plus longue sans escale revient quant à elle toujours à Singapore Airlines qui assure quotidiennement des vols vers New York en Airbus A350-900 ULR, sur une distance moyenne de l’ordre de 15 000 km...