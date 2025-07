La compagnie aérienne grecque Aegean vient d’annoncer l’acquisition de deux Airbus A321XLR (Xtra Long Range), des appareils qui lui seront livrés en décembre 2025 et janvier 2026.

Ces deux monocouloirs long-courriers (rayon d’action de 4700 nautiques, 8700 km, plus de 10 heures de vol) lui permettront de relier directement l’Inde. Aegean deviendra ainsi la première compagnie aérienne grecque à opérer des vols directs vers le sous-continent indien.

Aegean va ainsi lancer des vols directs d’Athènes vers New Delhi et Mumbai à partir de mars et mai 2026 respectivement. New Delhi sera desservie par cinq vols hebdomadaires, tandis que Mumbai sera reliée trois fois par semaine. La compagnie aérienne grecque a également évoqué une expansion possible vers d’autres villes indiennes, dont Bangalore, ainsi que vers des destinations en Afrique et en Asie centrale, après la livraison de quatre A321neo LR supplémentaires en 2027-2028.

« L’ajout de ces deux A321neo XLR à configuration spéciale, qui seront livrés en 2025, en plus des quatre A321neo LR que nous prévoyons de prendre livraison en 2027 et 2028, accélère notre accès au très important marché indien, mais permet également la mise à niveau immédiate de nos produits et services vers des destinations hors UE de plus de 4 heures où nous opérons déjà. Les A321neo XLR et LR marquent le début d’un nouveau chapitre pour Aegean, avec de nouvelles perspectives de croissance, mais aussi de nouvelles options pour nos passagers et la connectivité de notre pays » a déclaré Eftichios Vassilakis, le président d’Aegean.

Ces deux A321XLR s’ajoutent aux huit A321neo supplémentaires commandés en mars dernier et porte désormais à 60 le nombre de nouveaux monocouloirs de la famille A320neo contractualisés par la compagnie ces dernières années (avec 21 A320neo, 33 A321neo et 4 A321LR) pour un montant global de l’ordre de 4 milliards d’euros, les livraisons s’étalant jusqu’en 2031. La famille A321neo représentera à terme les deux tiers de la flotte Airbus d’Aegean.

Les deux nouveaux monocouloirs long-courriers seront configurés avec une cabine de seulement 138 sièges : 24 en classe affaires avec des suites inclinables et 114 en classe économique.