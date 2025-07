BAE Systems a dévoilé une image d’artiste de son démonstrateur d’avion de combat supersonique dans le cadre du programme Global Combat Air Programme (GCAP).

Ce démonstrateur technologique piloté, mené par BAE Systems, Rolls-Royce et MBDA UK, en collaboration avec le ministère de la Défense britannique, préfigure en partie ce que sera l’avion de combat de sixième génération de la coentreprise Edgewing qui regroupe BAE Systems, Japan Aircraft Industrial Enhancement Co Ltd et Leonardo.

Ce démonstrateur, baptisé « Combat Air Flying Demonstrator » devrait voler en 2027. Motorisé par deux EJ200 de l’Eurofighter Typhoon, il sera conçu pour tester un large éventail de nouvelles technologies, notamment l’intégration de fonctionnalités compatibles avec la furtivité.

BAE Systems a par ailleurs indiqué que les deux tiers de sa masse structurelle étaient désormais en cours de fabrication. La cellule, la voilure et les dérives prennent forme grâce à des technologies de fabrication et d’assemblage robotisées et numériques sur les sites de BAE Systems dans le Lancashire.

Pour rappel, le GCAP vise quant à lui une entrée en service à l’horizon 2035 pour répondre aux besoins du Royaume-Uni, de l’Italie et du Japon, tout en ouvrant la porte à d’éventuelles exportations. Il est le fruit de la fusion des programmes Tempest britannique et F-X japonais établie fin 2022.

Il remplacera les premiers Eurofighter Typhoon de la Royal Air Force (RAF) et de l’Aeronautica Militare, mais aussi les Mitsubishi F-2 de la Force aérienne d’autodéfense japonaise (JASDF).