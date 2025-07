Le ministère de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation a signé un arrêté le 4 juillet lié au couvre-feu à l’aéroport d’Orly. Faisant suite à une Etude d’impact selon l’approche équilibrée (EIAE) lancée en 2020, il entérine plusieurs mesures de prévention des nuisances sonores.

La première consiste en une redéfinition du couvre-feu nocturne, qui se base sur l’heure de départ du poste de stationnement (23h15), et non plus l’heure de décollage (23h30). Le ministère considère cette mesure comme étant plus contraignante. Par ailleurs, un couvre-feu partiel sera mis en place dès 22h pour les appareils les plus bruyants.

Les dérogations au couvre-feu devraient également être plus strictes et accordées uniquement aux cas relevant de la sécurité, de la sûreté ou de l’ordre public. Enfin, un comité de suivi des vols de nuit sera créé pour surveiller les mouvements effectués durant les heures de restriction.

Pour rappel, trois scénarios étaient examinés dans le cadre de l’EIAE. Le premier proposait un maintien du couvre-feu actuel avec l’avancement à 22h pour les appareils les plus bruyants. Le second envisageait les mêmes mesures, auxquelles s’ajoutait un couvre-feu avancé à 23h pour les départs. Enfin, le scénario le plus restrictif consistait en une extension du couvre-feu à 23h pour les départs et les arrivées – il aurait concerné plus de 6 600 vols par an.

Cet arrêté a pour vocation première de limiter les nuisances sonores pour les riverains de l’aéroport et ce train de mesures a été approuvé par l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) dès février. Mais le ministère tient également à ce que les conditions d’activité de l’aéroport puissent être maintenues, au vu de son rôle essentiel dans le développement économique du territoire.

Il annonce ainsi un plan national pour augmenter les aides à l’insonorisation autour des grands aéroports en ajustant les conditions d’accès au dispositif. Il souligne également que le groupe Air France-KLM met en place un plan de recrutement d’un millier de collaborateurs sur le site d’Orly d’ici 2027, qui concerne Transavia et Air France Industries (dont 150 postes localisés à Villeneuve-le-Roi), avec des actions particulièrement tournées vers les populations à proximité de l’aéroport.