L’Indonésie s’est engagée à acheter 50 avions commerciaux chez Boeing dans le cadre d’un accord commercial avec les États-Unis finalisé le 15 juillet.

Cet accord commercial entre l’Indonésie et les États-Unis été directement annoncé par le président américain Donald Trump, puis confirmé par le président indonésien Prabowo Subianto lors d’une conférence de presse.

Il vient réduire les droits de douane américains sur les importations indonésiennes, de 32% à 19%, et accorde pour la première fois aux produits américains un accès en franchise de droits au marché indonésien.

En échange, l’Indonésie s’est engagée à acheter pour 15 milliards de dollars de produits pétroliers américains, 4,5 milliards de dollars de produits agricoles et les avions commerciaux chez Boeing. Le déficit commercial américain vis-à-vis de l’Indonésie s’élevait à près de 18 milliards de dollars par an.

Aucune information n’a cependant été dévoilée quant aux futurs appareils qui devraient majoritairement être exploités par Garuda Indonesia, la compagnie nationale, ou par sa filiale low-cost Citilink.

En difficulté financière depuis plusieurs années, Garuda a drastiquement réduit la taille de sa flotte depuis la pandémie, n’alignant plus que 79 appareils aujourd’hui (majoritairement des 737-800, en photo) contre plus de 140 en 2019. Sa filiale Citilink a également vu sa flotte se réduire de plus d’un tiers, avec 37 appareils en service aujourd’hui. La commande devrait cependant logiquement concerner un mélange de monocouloirs de la famille 737 MAX et de gros-porteurs de taille intermédiaire de la famille 787.

Garuda Indonesia avait déjà commandé 50 737 MAX en 2014 mais avait annulé 49 exemplaires de cette commande en 2019, un peu plus d’un an après la réception de son premier exemplaire, à la suite des accidents de Lion Air et d’Ethiopian. Ce 737-8 avait alors été restitué.

Pour rappel, Garuda attend encore 9 Airbus A330-900.