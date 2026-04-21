Vietnam Aircraft Engineering Company (VAECO), filiale de Vietnam Airlines, a obtenu la certification EASA Part-147 en tant qu’organisme de formation à la maintenance agréé.

Il s’agit d’une première au Vietnam, positionnant l’entreprise parmi les rares acteurs d’Asie du Sud-Est (seulement quatre) à détenir à la fois les agréments Part-145 (maintenance) et Part-147 (formation).

Cette certification permet désormais à VAECO de former localement des ingénieurs de maintenance aéronautique selon les standards européens. Elle devrait réduire considérablement les coûts de formation, estimés jusqu’ici entre 4 et 4,5 milliards de dôngs vietnamiens (environ 145 000 à 165 000 euros) par ingénieur à l’étranger, contre 400 à 500 millions de dôngs (15 000 à 18 000 euros) au Vietnam.

Déjà certifiée par plus de vingt autorités internationales, dont la FAA américaine et l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam, VAECO renforce ainsi l’autonomie du pays dans le domaine de la maintenance aéronautique. Cette approbation, la première délivrée par l’EASA au Vietnam depuis la pandémie de COVID-19, répond à un besoin critique en ressources humaines qualifiées, essentiel pour garantir la sécurité des vols et accompagner la croissance du secteur.