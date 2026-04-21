Revima, le groupe français spécialisé dans les services MRO des APU (groupes auxiliaires de puissance) et des trains d’atterrissage, annonce avoir signé un contrat pluriannuel avec un important opérateur nord-américain de Boeing 787 pour la maintenance, la réparation et la révision (MRO) de ses APU APS5000 (Pratt & Whitney Canada). L’identité de la compagnie n’a pas été révélée.

« Revima est fière d’accroître sa clientèle en Amérique du Nord et demeure déterminée à promouvoir une aviation plus intelligente, plus efficace et plus durable au sein de toutes ses sociétés » a annoncé Olivier Legrand, le président du groupe Revima.

Les travaux de MRO seront effectués dans les installations ultramodernes de Revima en Normandie, qui répare actuellement plus de 600 groupes auxiliaires de puissance et plus de 12 000 unités remplaçables en ligne ATA49 par an.