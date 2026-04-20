Décidément, l’Asie centrale fourmille de nouvelles ambitions dans le transport aérien. L’opérateur privé tadjike Shohin Airlines indique être en phase finale de négociation avec Airbus pour l’acquisition de quatre monocouloirs de la famille A320neo.

Selon le transporteur, une réunion s’est tenue le 10 avril à Douchanbé pour discuter de l’achat de deux A320neo et de deux A321neo, prolongeant un dialogue engagé plus tôt cette année au siège d’Airbus à Toulouse.

Shohin Airlines précise que ces discussions s’inscrivent dans un accord-cadre déjà signé et que le processus est « en phase finale ».

La compagnie, qui opère aujourd’hui des vols spécialisés en hélicoptère, a par ailleurs annoncé en mars un engagement d’investissement de plus de 200 millions de dollars par le fonds européen CFC s.r.o. pour financer son développement et l’expansion de sa flotte.

À noter que les dirigeants de la compagnie se sont rendus à Istanbul le mois dernier pour discuter de perspectives de coopération avec des entités comme Turkish Airlines, Turkish Technic, la Turkish Aviation Academy, TCI Aircraft Interiors, Turkish Technology, ainsi qu’avec IGA Istanbul Airport et Aeroglobe Aviation Services.

Le Tadjikistan ne dispose aujourd’hui que d’une seule compagnie aérienne de transport de passagers : Somon Air (6 appareils Boeing).