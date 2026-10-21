Alors qu’il se prépare au salon MRO Europe, le groupe Tarmac Aerosave a deux événements à célébrer. Il détient en effet désormais la triple accréditation ACRA (pour ses trois domaines d’activité) et ouvre une nouvelle aire de 15 000 m2 à Tarbes, qui va l’aider à atteindre son objectif de doubler ses capacités de démantèlement.

Tarmac Aerosave détenait déjà l’accréditation AFRA (Aircraft Fleet Recycling Association) depuis 2023 pour ses activités de démantèlement et recyclage, et vient de l’obtenir également pour son activité de démontage. Il a atteint le niveau Diamant dans les trois domaines, pour ses sites de Tarbes et Teruel. Il précise être le premier centre de maintenance, stockage et recyclage au monde à obtenir cette triple accréditation.

En parallèle, la société annonce l’ouverture d’une nouvelle aire de 15 000 m2 à Tarbes, dédiée au démantèlement et au recyclage d’appareils. Ces nouvelles capacités interviennent parallèlement à une montée en cadence des travaux sur l’ensemble des sites (Tarbes, Teruel et Toulouse Francazal), qui vont ensemble lui permettre de doubler ses capacités de traitement pour atteindre une centaine d’appareils par an à partir de 2027.

Tarmac Aerosave souligne que cette expansion répond à un besoin accru des compagnies aériennes et loueurs pour gérer la fin de vie de leurs appareils les plus anciens. Son positionnement lui permet de proposer une solution industrielle complète. Avec son activité de démontage, il gère la dépose et la séparation de pièces et composants des appareils qui lui sont confiés. Il est aussi capable de conduire la déconstruction méthodique des avions en fin de vie, sans récupération de composants, tout comme de transformer les matériaux récupérés en matières premières secondaires, qui peuvent ensuite être réutilisées autrement. Le groupe rappelle qu’il est capable de recycler plus de 92 % de la masse d’un avion.