La famille MAX est enfin au complet. La FAA a octroyé sa certification au Boeing 737-10, le 20 octobre. Avec six ans de retard et après avoir franchi de multiples obstacles, la version la plus longue de la famille 737 MAX va pouvoir entrer en service dans les prochains mois, la compagnie canadienne Westjet étant opératrice de lancement et prévoyant son introduction au début de l’année 2027.

Le 737-10 pourra transporter jusqu’à 230 passagers dans une configuration monoclasse. Mais avec une configuration biclasse plus standard pouvant accueillir entre 185 et 210 passages, son rayon d’action pourra atteindre 3 100 nm (5 740 km). Boeing promet les coûts au siège les plus bas de tous les monocouloirs.

Attendu par une trentaine de clients dans le monde, il représente actuellement 30 % du carnet de commandes du 737 MAX, ce qui représente plus de 1 550 appareils à produire. Il sera principalement assemblé sur la North Line, à la quatrième ligne d’assemblage pour le programme 737, ouverte cet été à Everett dans l’ancienne usine 747 et en cours de rodage. Pour rappel, malgré sa communité avec les autres appareils de la famille 737 MAX, le 737-10 a subi d’importantes modifications au niveau de son système de train d’atterrissage, afin de pouvoir surélever l’appareil à la rotation pour éviter les tail strikes tout en étant capable d’être logé dans le puits standard du 737 une fois replié.

Le 737-10 est le premier avion commercial à avoir été certifié en total respect de la loi ACSAA (Aircraft Certification, Safety, and Accountability Act), adoptée en 2020, qui impose une documentation renforcée des évaluations de sécurité et des analyses des facteurs humains. C’est également dans ce cadre que le 737-10 a été doté d’un système de mesure d’angle d’attaque perfectionné, qui va désormais devenir standard sur toute la famille MAX. Très surveillé, le programme de certification a totalisé plus de 2 000 heures de vol et 1 000 d’essais au sol.

« La décision de la FAA fait suite à un examen approfondi de la conception de l’avion et des exigences de sécurité », affirme Bryan Bedford, administrateur de la FAA. « Nous continuerons à exiger de Boeing le respect des normes de sécurité les plus strictes alors que la société entame la production du 737 MAX-10. »

Les obstacles ont en effet été nombreux sur le chemin vers la certification : accidents de 2018 et 2019, immobilisation de la flotte mondiale de 737 MAX, durcissement des contrôles de la FAA, nécessité d’introduire de nouveaux systèmes pour la sécurité, de corriger un risque de surchauffe des nacelles d’entrée d’air, et, ces dernières semaines, identification d’un bug logiciel, qui a failli repousser encore la certification.