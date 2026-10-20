Airbus entend considérablement accélérer ses livraisons d’avions commerciaux au cours de ces trois derniers mois de l’année pour atteindre son objectif d’environ 870 appareils, soit un nombre de livraisons supérieur à celui de 2019 (863 appareils, son record jusqu’à présent), juste avant le déclenchement de la pandémie.

À l’occasion du Commercial Aircraft Media Briefing organisée à Toulouse la semaine dernière, Lars Wagner, directeur général d’Airbus Commercial Aircraft, s’est montré particulièrement confiant quant à la capacité de l’avionneur européen à tenir ses engagements.

Après avoir livré 547 avions au cours des 9 premiers mois de l’année, l’avionneur européen doit encore en effet remettre quelque 323 appareils à ses clients d’ici le 31 décembre pour atteindre son objectif annuel. Cela représente une moyenne de près de 108 appareils par mois sur le dernier trimestre, alors que le meilleur mois de l’année reste jusqu’à présent celui de juin, avec 89 livraisons.

L’enjeu est d’autant plus important que cette accélération ne doit pas reposer sur le seul mois de décembre, traditionnellement marqué par un très fort pic d’activité (136 appareils livrés en décembre 2025, proche des 138 de 2019).

Airbus anticipe donc une fin d’année particulièrement active, avec des niveaux de livraisons record attendus pour octobre, novembre et décembre, et en particulier pour les familles A320neo, A220 et A350.

« Vous allez probablement me demander si je suis confiant quant aux livraisons de cette année. Et oui, je le suis », a déclaré Lars Wagner lors de son intervention. Interrogé sur les difficultés susceptibles de perturber les livraisons d’ici la fin de l’année, le directeur général d’Airbus Commercial Aircraft s’est montré particulièrement rassurant. « Concernant les livraisons de cette année, nous avons toutes les cartes en main. Tous les avions que nous devons livrer d’ici la fin de l’année se trouvent déjà sur les chaînes d’assemblage final. Je ne m’attends donc pas à des problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement sur ce point », a-t-il confirmé.

Lars Wagner considère ainsi que l’avionneur a désormais sécurisé l’essentiel des ressources industrielles nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Il insiste néanmoins sur la réactivité indispensable des fournisseurs pour répondre aux éventuelles difficultés rencontrées durant l’assemblage final des appareils.

« J’ai besoin que nos partenaires soient prêts à faire preuve de réactivité lorsque nous découvrons un problème au cours du processus d’assemblage. Mais nous avons vérifié que nous disposions des capacités nécessaires. Tout est donc entre nos mains pour concrétiser cet objectif » a-t-il précisé.