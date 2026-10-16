La société américaine Mammoth Freighters vient de lancer sa première conversion de Boeing 777-200LR en avion cargo en Chine (programme 777-200LRMF), avec l’induction d’un appareil dans les installations de Taikoo (Shandong) Aircraft Engineering Co., Ltd. (STAECO), à Qingdao.

Immatriculé N60VL (MSN 39254, ex-Air India), cet appareil appartient à Jetran. Il fait partie de la commande portant sur plus de vingt 777-200LRMF passée par le loueur américain dont treize sont affectés au réseau mondial de DHL.

L’arrivée de ce premier appareil à convertir concrétise le partenariat annoncé le 15 juillet dernier. Une deuxième ligne de conversion est prévue à Qingdao début 2027. HAECO Xiamen s’est pour sa part engagé à soutenir STAECO durant le processus de démarrage du projet, en apportant son expertise et du personnel liés au 777.

Les installations de STAECO à Qingdao sont le troisième site à pouvoir intervenir sur les conversions de 777 de Mammoth Freighters, après Aspire MRO à Fort Worth (États‑Unis) et STS Aviation Services à Manchester (Royaume‑Uni), pour un total cible de 9 lignes de production.

Pour rappel, Mammoth Freighters a décroché le STC de son 777-200LRMF auprès de la FAA en avril. Son autre programme de conversion P2F, le 777-300ERMF, concurrent du 777-300ERSF « Big Twin » mené par Israel Aerospace Industries (IAI) et AerCap, doit quant à lui être certifié d’ici la fin de l’année.