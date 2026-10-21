Etihad Airways a réalisé son vol inaugural entre Abou Dhabi et Luxembourg le 21 octobre, devenant la première compagnie à relier le Moyen-Orient au Grand-Duché. La rotation sera désormais réalisée quatre fois par semaine en Airbus A321LR.

Etihad rappelle que son A321LR est aménagé avec deux suites de première classe, quatorze fauteuils de classe affaires et 144 sièges de classe économique. Son entrée en service, durant l’été 2025, a permis à Etihad d’affiner sa stratégie de croissance, puisqu’il permet de desservir des destinations sur lesquelles un gros-porteur serait trop difficile à rentabiliser.

« 2026 est une année de forte croissance pour le réseau d’Etihad, et le Luxembourg y occupe une place toute particulière. Nous sommes fiers de desservir le Grand-Duché avec notre expérience complète en trois cabines dès le tout premier vol », a commenté Antonoaldo Neves, le CEO d’Etihad Airways.