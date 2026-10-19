ACIA Aero Leasing a annoncé avoir livré à FedEx le premier ATR 72-600 converti en avion cargo et équipé d’une grande porte de chargement latérale (Large Cargo Door, LCD).

Cet appareil (MSN 1239) avait été livré neuf à Air Madagascar en 2015.

Cette conversion a été réalisée à Coeur d’Alene (Idaho) par Empire Aerospace, division de maintenance d’Empire Airlines, selon le certificat de type supplémentaire (STC) d’IPR Conversions, société suisse du groupe ACIA.

La porte cargo, qui mesure 2,94 mètres sur 1,80 mètre, permet le chargement de marchandises volumineuses et palettisées.

Pour rappel, le STC du programme ATR 72-600 LCD avait été validé par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) en mars dernier. Le programme a été développé en collaboration étroite avec PMV Engineering, organisme de conception EASA 21J, qui avait déjà travaillé à l’extension des STC IPR pour la conversion d’ATR 72-500, et ce en étroite coordination avec l’avionneur ATR.