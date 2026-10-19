Pakistan International Airlines (PIA) a signé un accord avec la société allemande Aerotec Group pour moderniser les cabines de ses 5 Boeing 777 (-200ER, -200LR et -300ER), avec des options pour quatre appareils supplémentaires, selon un communiqué daté du 15 octobre.

Le programme prévoit l’installation de sièges de classe affaires entièrement plats, la rénovation des sièges existants de classe économique et l’ajout d’alimentations électriques de 60 W aux sièges.

Les travaux comprennent également le renouvellement des moquettes et de certains éléments d’aménagement intérieur.

Le périmètre du programme de rénovation cabine comprend l’ingénierie, la certification, les approvisionnements, la logistique et la coordination technique, avec la participation d’aviationscouts GmbH, filaiale d’Aerotec Group.

Les modifications seront réalisées progressivement, en fonction du programme de maintenance et des contraintes opérationnelles de la compagnie pakistanaise. Le montant du contrat, les configurations retenues et le calendrier de remise en service des appareils n’ont pas été précisés.

Les Boeing 777 de PIA desservent régulièrement Toronto, Londres-Heathrow, Manchester, Paris-CDG et plusieurs destinations en Arabie saoudite.