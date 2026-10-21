Diehl Aviation renforce son réseau de fournisseurs pour sécuriser ses capacités et la disponibilité des matériaux face à l’augmentation des cadences de production. L’équipementier allemand entend améliorer la fiabilité des livraisons et réduire ses dépendances.

Diehl Aviation est un fournisseur de rang 1 d’Airbus, son principal client, notamment dans les équipements de cabine et les systèmes embarqués. Boeing, Embraer et Gulfstream figurent également parmi ses clients.

Lors de son Supplier Day 2026, plus de 100 fournisseurs stratégiques de Diehl Aviation ont échangé sur les conditions d’une hausse des volumes compatible avec les exigences de qualité, de coûts et de stabilité des processus industriels.

Les mesures engagées comprennent la diversification des approvisionnements, le recours à plusieurs sources pour certains composants clés, des standards communs et une coordination renforcée avec les fournisseurs. Elles visent à détecter plus tôt les risques et à sécuriser les capacités et matériaux critiques.