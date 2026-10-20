GE Aerospace a relevé le 20 octobre ses perspectives annuelles après une hausse de 18% de son chiffre d’affaires ajusté au troisième trimestre, à 13,3 milliards de dollars. Son résultat opérationnel a progressé de 30%, à 3 milliards de dollars.

La division Commercial Engines & Services (CES) a réalisé un chiffre d’affaires de 10,3 milliards de dollars au troisième trimestre, en augmentation de 21%. Ses revenus de services ont progressé de 17%, avec une hausse supérieure à 20% pour les ventes de pièces détachées. Le chiffre d’affaires des visites moteur dans ses propres ateliers a augmenté de 12%, soutenu par les volumes (progression supérieure à 40% pour les LEAP) et des périmètres d’intervention plus importants.

Les ventes d’équipements ont progressé de 38% et les livraisons de moteurs de 8%, avec une progression de 5% pour la famille LEAP de CFM International, sa coentreprise avec Safran Aircraft Engines. Sur neuf mois, les livraisons de ce dernier affichent une hausse de 26%.

Le motoriste américain a ainsi livré 690 moteurs commerciaux au troisième trimestre 2026 (dont 535 LEAP), contre 641 un an plus tôt.

CES vise désormais une croissance annuelle de son chiffre d’affaires légèrement supérieure à 20% et un résultat opérationnel compris entre 10,5 et 10,6 milliards de dollars, contre 10,25 à 10,35 milliards précédemment. Pour 2027, GE Aerospace anticipe une croissance des revenus de services commerciaux à deux chiffres (dans le bas de cette fourchette), soutenue par un carnet de commandes supérieur à 170 milliards de dollars.