Le groupe américain RTX a annoncé le 20 octobre une hausse de 21% sur un an des ventes de services et pièces pour l’aviation commerciale concernant le motoriste Pratt & Whitney au troisième trimestre 2026.

Cette progression provient d’une augmentation des volumes, principalement sur les moteurs GTF. Les ventes de moteurs commerciaux en première monte reculent toutefois de 5%.

Pour l’équipementier Collins Aerospace, les ventes commerciales progressent de 23% en première monte, soutenues par les volumes sur les programmes monocouloirs et gros-porteurs.

L’après-vente commerciale augmente de 9%, portée par les modifications et modernisations, les dotations initiales en pièces de rechange, ainsi que les pièces et réparations.

Le carnet de commandes de RTX dans le secteur civil (aviation commerciale, aviation d’affaires et autres applications civiles) atteint 176 milliards de dollars à fin septembre, sur un total de 340 milliards.