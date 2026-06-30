Emirates lance les opérations de son premier Boeing 777-300ERSF (Special Freighter) avec un vol commercial entre Hong Kong et Dubaï. L’appareil récemment converti (LN 549, immatriculé A6-EBK) avait été livré neuf à la compagnie aérienne de Dubaï en 2006 pour ses opérations de transport de passagers. Il vient désormais renforcer la flotte d’Emirates SkyCargo qui a déjà réceptionné 5 777F neufs directement auprès de Boeing depuis le début de l’année.

Emirates rappelle que le 777-300ERSF offre une capacité de charge utile de 100 tonnes et un volume de chargement de 811 m3, un volume 25% supérieur à celui offert par ses 777F. Il est ainsi idéal pour le transport de marchandises volumineuses, telles que les produits issus du e-commerce, un secteur qui représente actuellement environ 20% du tonnage du fret aérien mondial et dont la croissance se poursuivra dans les prochaines années.

« La mise en service du premier Boeing 777-300ERSF converti d’Emirates marque une nouvelle étape dans l’expansion de notre flotte et le renforcement de notre agilité opérationnelle. Nous optimisons nos ressources en convertissant d’anciens avions de passagers Boeing 777-300ER pour répondre à la demande croissante de capacité de fret aérien et assurer un transport rapide des marchandises à travers le monde » a expliqué Badr Abbas, le directeur de la division Emirates SkyCargo.

Emirates prévoit de réceptionner quatre autres 777-300ERSF d’ici la fin de l’année prochaine (dont un d’ici la fin de l’année), ainsi que 5 777F neufs dès cette année. Elle disposera ainsi d’une flotte dédiée de 22 « Triple Sept » tout cargo fin 2026.

Pour rappel, le 777-300ERSF « Big Twin » mené par IAI et AerCap est le tout premier programme de conversion cargo concernant le Boeing 777-300ER. Lancé en 2019, il vise la succession des 747-400F et des MD-11F et notamment pour les opérateurs transportant du fret au poids volumétrique faible. Le prototype du programme était d’ailleurs un appareil issu de la flotte d’Emirates (LN 508, ex-A6-EBB).