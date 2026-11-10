Revima poursuit le renforcement de ses capacités industrielles pour accompagner la montée en puissance des programmes de maintenance des trains d’atterrissage des gros-porteurs de nouvelle génération. Le groupe français s’est lancé dans un investissement de plus de 4 millions d’euros dans une installation HVOF et son développement international pourrait franchir une nouvelle étape avec une implantation aux États-Unis. Olivier Legrand, le président du groupe Revima, nous a détaillé ces différents projets à l’occasion du salon MRO Europe à Amsterdam.

Revima investit plus de 4 millions d’euros dans une nouvelle installation de projection thermique HVOF (High Velocity Oxy-Fuel) destinée à ses activités de maintenance des trains d’atterrissage à Caudebec-en-Caux (Normandie). Le groupe a déjà passé commande de cet équipement, dont la mise en service est attendue vers la fin de l’année 2027. Cet investissement doit permettre à Revima d’internaliser des opérations de traitement de surface aujourd’hui sous-traitées, notamment pour le Boeing 787, dont les volumes de maintenance augmentent progressivement.

« Nous avons pris la décision d’investir dans le HVOF, une technologie qui se substitue au chrome sur les trains d’atterrissage. C’est issu pour parties des réglementations REACH qui visent à éliminer l’utilisation de produits cancérogènes dont le chrome fait partie, mais pour lequel il n’y a pas de solution de remplacement simple, sauf sur les nouvelles générations de trains. C’est le cas sur le 787 qui utilise cette technologie, également sur l’Airbus A350, mais aussi sur l’A380 en partie, même si nous ne sommes pas présents sur ce train », explique Olivier Legrand.

Cet investissement répond également à la croissance de l’activité sur le programme 787, appelé à prendre une place de plus en plus importante à Caudebec-en-Caux.

« Comme nous montons fortement en puissance sur le 787, qui va devenir notre deuxième ligne de produit sur Caudebec, il était important de faire cet investissement afin de maîtriser la totalité du processus de révision de ces trains d’atterrissage », explique-t-il.

Revima entend parallèlement se positionner sur le marché émergent de la révision des trains d’atterrissage principaux de l’Airbus A350. Le groupe intervient déjà sur les trains avant de l’appareil dans le cadre d’un accord de sous-traitance avec Liebherr, le constructeur. Il prépare désormais les investissements nécessaires pour développer ses capacités sur les trains principaux de l’A350-900, produits par Safran Landing Systems.

« Nous préparons en ce moment le lancement et sommes en train de prendre les décisions d’investissement associées » explique Olivier Legrand. « Le programme démarre et va accélérer assez fort. Et comme il y a eu beaucoup d’avions qui ont été livrés en même temps, il va y avoir un sujet de capacité du marché à traiter les besoins MRO associés », poursuit-il.

Quant à l’A350-1000, dont les trains principaux sont produits par Collins Aerospace, Revima pourrait s’y intéresser ultérieurement, les appareils ayant été livrés plus tard.

Revima pourrait également se positionner à terme sur les APU de l’A350, même si le groupe ne dispose pas encore d’un accord de licence avec l’équipementier concerné.

Pour le Boeing 787, Revima est à la fois présent dans la maintenance des trains d’atterrissage et dans celle des APU. Pour les trains, le groupe intervient principalement dans le cadre du programme d’échange mis en place par Boeing, qui détient les trains d’atterrissage de rechange et en confie la révision à ses partenaires MRO.

« Sur le 787, Boeing propose ce qu’ils appellent un programme d’échange. Ils investissent dans les trains de rechange et ils nous sous-traitent la révision de ces trains. Nous traitons ainsi la zone Europe, Afrique, Moyen-Orient », explique Olivier Legrand.

Le développement à l’international, priorité de Revima

L’une des principales priorités du groupe est la volonté de continuer à se rapprocher de ses clients sur les grands marchés aéronautiques.

« L’ambition de Revima, c’est de se déployer aux États-Unis, où nous ne sommes pas présents aujourd’hui, et de compléter notre offre en Asie. Nous regardons évidemment certaines régions comme l’Inde, où il y a un fort développement. Nous avons d’ailleurs déjà un volume d’affaires significatif avec les deux plus importantes compagnies aériennes en Inde depuis notre usine en Thaïlande », précise le président de Revima.

Le développement du site Revima Asia Pacific à Chonburi s’est accéléré au cours des dernières années. Le site compte désormais 210 salariés et a notamment réussi à se positionner auprès des grands opérateurs de monocouloirs de la région.

« Il y a quelques années, Revima n’était pas connu des clients qui opéraient avec des monocouloirs dans la région. Aujourd’hui, je pense que l’on peut dire que ça y est, nous sommes établis et reconnus dans la région Asie-Pacifique.

« Maintenant, notre objectif, c’est de faire la même chose et planter le drapeau Revima dans la zone Amérique. Pour aller chercher du business que nous ne pouvons pas aller chercher aujourd’hui depuis la France », souligne le dirigeant.

Diversification et nouveaux services digitaux

Au-delà de ses activités traditionnelles de maintenance, Revima poursuit la diversification de son offre, notamment dans la location et le négoce d’équipements, ainsi que dans les solutions de maintenance à mi-vie des APU et trains d’atterrissage. Ces activités représentent désormais un peu plus de 10 % du chiffre d’affaires du groupe et sont très complémentaires des activités de réparation et de révision des équipements.

« Nous avons beaucoup développé l’activité APU qui n’était pas dans le périmètre originel. Ces deux dernières années, nous avons développé des solutions de mi-vie et des solutions de location. Nous avons combiné l’activité de location avec l’activité de négoce d’APU parce que l’une alimente l’autre, avec une bonne profitabilité sur ces activités qui sont rendues possibles parce que nous avons la capacité de réparer le matériel », ajoute le président du groupe Revima.

Revima poursuit par ailleurs le développement de ses services digitaux autour de FlightWatching, avec notamment des solutions permettant aux compagnies aériennes de surveiller l’utilisation de leurs APU et de détecter les fonctionnements inutilement prolongés. La solution Effifuel en particulier, permet d’économiser entre 20 et 25% de la consommation de kérosène des APU.

Cette diversification s’accompagne d’un important chantier de modernisation informatique, avec le déploiement complet de l’ERP IFS prévu vers le milieu de l’année 2027, la mise en place d’un lac de données et le déploiement d’une feuille de route pour l’intelligence artificielle (IA).

Revima continue par ailleurs de bénéficier d’une conjoncture favorable, avec une activité toujours en croissance et des performances supérieures à ses prévisions budgétaires pour 2026. Olivier Legrand reste néanmoins attentif à l’évolution de la demande après plusieurs années de forte croissance du marché MRO.