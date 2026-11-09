Après dix ans de partenariat, ANA et Vietnam Airlines souhaitent passer à l’étape suivante. Les deux compagnies ont signé un accord-cadre le 9 novembre, envisageant la création d’une coentreprise couvrant les liaisons entre le Vietnam et le Japon.

La réalisation de ce projet est soumise à l’approbation des autorités réglementaires, notamment de l’obtention d’une immunité antitrust.

ANA Holdings avait conclu un partenariat stratégique et financier avec Vietnam Airlines en 2016, devenant également un actionnaire stratégique. Depuis, les deux groupes ont développé des accords de partage de code et des avantages réciproques pour les membres des programmes de fidélité et les services aéroportuaires.

« Vietnam Airlines s’engage à travailler en étroite collaboration avec ANA Holdings pour faire avancer nos projets de coentreprise, renforcer notre compétitivité et améliorer encore l’expérience des passagers. Ce partenariat constitue une étape importante dans notre stratégie de développement à long terme. En tant que compagnie aérienne nationale du Vietnam, nous y voyons également une opportunité de contribuer au renforcement des liens économiques et touristiques entre nos deux pays et de rapprocher nos peuples », a commenté Le Hong Ha, président-directeur général de Vietnam Airlines.