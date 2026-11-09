China Eastern Airlines (CEA) a sélectionné le LEAP-1A de CFM International pour motoriser 101 nouveaux appareils de la famille Airbus A320neo, dont des A321XLR.

Annoncé le 6 novembre à l’occasion de la neuvième China International Import Expo (CIIE), à Shanghaï, l’accord comprend également des moteurs de rechange et un contrat de services à long terme.

La compagnie shanghaienne dispose déjà de 215 A320neo et A321neo équipés de moteurs LEAP-1A. Elle exploite également les deux autres déclinaisons du LEAP, le LEAP-1B pour ses Boeing 737 MAX et le LEAP-1C sur ses C919 de COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China).

La compagnie aérienne chinoise aligne aussi plus de 380 appareils motorisés par des CFM56, répartis entre les familles A320ceo et 737NG.

Pour rappel, cette nouvelle commande de monocouloirs Airbus avait été annoncée en mars dernier.

Les nouveaux appareils devraient être livrés par lots entre 2028 et 2032. Plus précisément, China Eastern recevra 9 appareils en 2028, 19 en 2029, 30 en 2030, 27 en 2031 et 16 en 2032.