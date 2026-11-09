Dassault Aviation a sélectionné Eaton pour fournir les systèmes hydrauliques et certains équipements du circuit carburant de son nouvel avion d’affaires à très long rayon d’action, le Falcon 10X. Ce contrat prolonge une coopération déjà existante sur d’autres appareils de la gamme Falcon.

Le système de génération de puissance hydraulique d’Eaton alimentera notamment les commandes de vol, le train d’atterrissage, les freins et la direction du Falcon 10X. Il intégrera également des fonctions de surveillance et de redondance destinées à renforcer la sécurité et la fiabilité.

L’accord comprend par ailleurs des prestations de modélisation et de validation, ainsi qu’un banc d’essai pour accompagner la certification des systèmes auprès de l’EASA. Eaton indique avoir également participé aux essais au sol liés au premier vol du Falcon 10X en juin dernier.

Pour le circuit carburant, l’équipementier américain s’appuiera sur des technologies déjà utilisées dans l’aviation commerciale et d’affaires, afin de limiter les risques de développement et de faciliter l’industrialisation. Eaton finalisera, d’ici la fin de l’année, les dernières étapes du développement spécifique à cette plateforme.

« Le Falcon 10X établit une nouvelle référence en aviation d’affaires, et Eaton est fière d’y contribuer », a annoncé Armando Tellez, président de la division Fuel and Motion Control Systems de l’équipementier américain. « Nos technologies de pointe sont conçues pour offrir les niveaux de performance, de fiabilité et de sécurité que les clients attendent des plateformes de référence du secteur » a-t-il ajouté.

Les essais en vol du nouveau jet d’affaires amiral de la gamme Falcon de Dassault Aviation se poursuivent, avec les deux premiers avions totalisant désormais une centaine d’heures de vol pour une trentaine de sorties.

Le Falcon 10X est le plus ambitieux des jets d’affaires jamais conçu par Dassault Aviation. Il affichera un très long rayon d’action (jusqu’à 13 890 km, 15 heures de vol) et sera particulièrement rapide (jusqu’à Mach 0,925), tout en offrant la plus grande cabine de sa catégorie.

Son entrée en service est prévue en 2029.