La flotte d’Airbus A220-300 d’Air France est désormais au complet. La compagnie a réceptionné son soixantième exemplaire de l’appareil le 6 novembre. Baptisé Mimizan et portant le numéro d’immatriculation F-HOZJ, il est le dernier de la commande qu’elle avait passée en 2019 et devrait prochainement effectuer son premier vol commercial.

Le tout premier A220 d’Air France avait intégré la flotte en automne 2021 et réalisé son premier vol commercial le 31 octobre de la même année. Cette livraison avait officiellement lancé le programme de renouvellement d’une partie de la flotte moyen-courrier de la compagnie, l’A220 ayant vocation à remplacer les A318, A319 et les plus anciens A320 de la flotte française.

Cinq ans après, et malgré les difficultés liées au manque de disponibilité de l’appareil, l’A220-300 est devenu un pilier du réseau court et moyen-courrier d’Air France. Il dessert aujourd’hui une cinquantaine de destinations, et a transporté près de 24 millions de passagers sur ses cinq ans de service auprès de la compagnie. Mais l’histoire ne va pas s’arrêter là et Air France attend davantage d’appareils, ayant converti 24 des 60 options et droits d’achat qu’elle avait assurés au moment de la commande. Elle évoque ces prochains A220, en précisant qu’ils seront tous équipés, dès le 61e, de Wi-Fi très haut débit gratuit à leur entrée en service. Actuellement, 85 % des A220 sont dotés de la technologie Starlink, les autres devant être équipés d’ici février 2027.

Air France souligne que ces livraisons, essentielles dans le cadre de sa stratégie de décarbonation (qui vise notamment à exploiter entre 70 % et 80 % d’appareils de nouvelle génération d’ici 2030), ont été soutenues, avec douze à quinze appareils intégrés chaque année. La formation des personnels a suivi ce rythme et désormais 720 pilotes, 1 800 personnels navigants commerciaux, 300 mécaniciens et 460 agents de piste permettent à la flotte d’opérer.