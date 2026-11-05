HOP!, filiale régionale d’Air France, investit 4 millions d’euros dans son centre de maintenance de l’aéroport de Clermont-Ferrand pour ouvrir une troisième ligne qui sera dédiée aux Airbus A220 d’Air France, selon un article publié dans La Montagne.

Le premier appareil est attendu en mars 2027, toujours selon les informations du quotidien régional.

L’investissement couvre notamment l’acquisition d’outillages, de docks et de pièces, l’adaptation du hangar ainsi que le recrutement et la formation des équipes. Le site, jusqu’ici spécialisé dans les Embraer 170, prévoit sept à huit visites de maintenance d’A220 par an.

Une soixantaine d’embauches sont prévues d’ici septembre 2027, dans les métiers de la maintenance avion et cabine, les aérostructures, l’avionique et la logistique. L’enveloppe comprend 400 000 euros consacrés à la formation, avec un soutien de 200 000 euros de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour rappel, Air France a réceptionné 58 A220-300 sur les 60 premiers exemplaires commandés. L’A220 constitue désormais l’épine dorsale de sa flotte moyen-courrier.