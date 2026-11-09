Philippine Airlines, Airbus et Rolls-Royce ont finalisés les accords définitifs portant sur une commande de 9 A350-1000 supplémentaires le 5 novembre à Manille. Ses contrats incluent la fourniture des moteurs Trent XWB-97 de Rolls-Royce ainsi que le programme de maintenance « TotalCare » du motoriste.

La compagnie aérienne nationale des Philippines avait officiellement signé cette commande au salon de Farnborough le 21 juillet, via un protocole d’accord (MoU), doublant ainsi ses engagements pour l’appareil gros-porteur de grande capacité de dernière génération (18 A350-1000 fermes, 3 exemplaires livrés). Elle s’accompagne d’options d’achat pour 5 exemplaires supplémentaires.

Philippine Airlines a par ailleurs prolongé des contrats de location portant sur deux Boeing 777-300ER avec SGI Aviation pour le compte d’un client américain dont l’identité n’a pas été dévoilée. Les 2 appareils (MSN 29146 et MSN 29147) resteront ainsi en flotte jusqu’en novembre 2031 et février 2032 respectivement.

Les nouveaux A350-1000 sont livrables à partir du début de la prochaine décennie et viendront remplacer les 777-300ER de la compagnie.