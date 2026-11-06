Aerotec & Concept, filiale du groupe Expleo spécialisée dans la maintenance et la transformation d’aéronefs, a inauguré le 6 novembre un nouveau hangar sur la plateforme aéroportuaire de Toulouse-Blagnac. Baptisé B22, ce bâtiment neuf de 2 400 m² représente un investissement d’environ 8 millions d’euros. Il doit accompagner le développement de ses activités de modification d’avions civils et militaires.

L’une de ses premières activités concerne la conversion d’un ATR 72-212 de Kepplair Evolution en avion bombardier d’eau, le KEPPLAIR 72 (capacité d’emport de 7,5 tonnes d’eau ou de retardant avec ravitaillement au sol). Présent dans le hangar lors de l’inauguration, l’appareil doit effectuer ses premiers vols d’essai à partir de janvier 2027. Aerotec & Concept intervient sur la conception, la fabrication et l’intégration des modifications nécessaires à cette transformation.

« Avec le hangar B22, nous renforçons notre ancrage en Occitanie et nos capacités industrielles et dans le bassin d’emploi toulousain afin de compléter et étendre nos services de conception, transformation et d’intégration de modifications d’aéronefs. Cet investissement s’accompagne de 30 à 50 recrutements prévus, dans notre bureau d’études et dans les métiers techniques » a déclaré Johan Clochet, Directeur Général d’Aerotec & Concept.

Implanté à proximité des hangars B20 et B21 déjà utilisés par Aerotec & Concept, le nouveau bâtiment mesure 40 mètres de large, 56 mètres de long et 20 mètres de haut. Il pourra notamment accueillir simultanément deux ATR et deux Beechcraft ou Falcon, ou encore un Airbus A319 accompagné de plusieurs appareils de plus petite taille.

Aerotec & Concept dispose de 5 sites en France, à savoir Toulouse, Blagnac, Graulhet, Cazaux et Istres. L’entreprise, qui emploie plus de 150 salariés, a réalisé un chiffre d’affaires de 23,7 millions d’euros en 2025.