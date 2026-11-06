FPT, Vietnam Airlines et Skywise, filiale dédiés aux services numériques d’Airbus, ont signé un protocole d’accord pour explorer des applications de l’intelligence artificielle (IA) aux opérations aériennes. Annoncée le 5 octobre, ce projet associe les données et l’expertise opérationnelle de la compagnie aérienne vietnamienne, les analyses de Skywise et les compétences technologiques de FPT.

FPT est un groupe vietnamien spécialisé dans les technologies et les services informatiques, notamment la transformation numérique, l’intégration de systèmes et l’intelligence artificielle.

Les premiers travaux porteront sur la fiabilité de la flotte, les opérations techniques et la gestion des perturbations opérationnelles. Les partenaires entendent croiser les données de maintenance, la disponibilité des pièces et les programmes de vol pour améliorer la disponibilité des appareils et faciliter les décisions face aux imprévus.

« La valeur de Skywise s’accroît grâce à la collaboration avec des compagnies aériennes et des partenaires technologiques stratégiques. Vietnam Airlines apporte des connaissances opérationnelles précieuses, tandis que FPT fournit les compétences en ingénierie de l’intelligence artificielle nécessaires au développement de solutions à grande échelle. Nous nous réjouissons de travailler ensemble pour identifier, concevoir et intégrer des applications ciblées à haute valeur ajoutée, capables de renforcer les opérations aériennes et d’améliorer l’expérience des passagers », a déclaré Marc Lemeilleur, le directeur général de Skywise.

Les partenaires prévoient également de créer un laboratoire commun, baptisé « Aviation AI Lab ». Un atelier organisé chez Vietnam Airlines devra préciser les objectifs opérationnels, les besoins en données et les critères de réussite, puis identifier jusqu’à quatre cas d’usage potentiels, qui seront ensuite évalués et classés par ordre de priorité.