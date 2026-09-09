SIA Engineering Company (SIAEC) a finalisé l’acquisition de 30% du capital élargi d’Arport Aircraft Maintenance & Engineering (Fujian) Co., Ltd. (Arport AME), selon un communiqué du groupe MRO singapourien publié le 26 août.

L’opération, annoncée en mars et valorisée à quelque 24 millions de dollars, fait d’Arport AME une société associée du groupe singapourien et formalise la création d’une plateforme MRO conjointe dans le Fujian.

Les partenaires aéroportuaires locaux Arport Xiamen et Arport Fuzhou conservent respectivement 38,5% et 31,5% du capital.

Arport AME, filiale du groupe Xiamen Iport, fournit des services de maintenance en ligne et d’assistance au sol aux aéroports de Xiamen, Fuzhou, Wuyishan et Longyan.

L’accord prévoit également la fourniture de maintenance en base à l’aéroport international de Xiamen Gaoqi, avant le transfert prévu des activités vers le nouvel aéroport international de Xiamen Xiang’an à l’ouverture de celui‑ci.