Ramco Systems a déployé sa solution Aviation Suite au centre de maintenance moteurs de Korean Air, dans le cadre d’un contrat de plusieurs millions de dollars.

Cette plateforme numérique permet de digitaliser les opérations de MRO moteurs et de supprimer une large part des processus manuels.

Plus de 400 mécaniciens et ingénieurs utilisent désormais l’application mobile Mechanic Anywhere pour des workflows entièrement dématérialisés, avec un accès en temps réel aux données de production, de coûts, de performance et de rentabilité.

La solution intègre les fonctions de maintenance, finance, support client et facturation, tout en se connectant aux systèmes internes et aux outils d’automatisation logistique de Korean Air. Elle réduit les goulets d’étranglement, les temps d’attente et les délais de rotation, améliorant l’efficacité globale. Cette suite constitue le socle numérique du futur cluster de maintenance moteurs de Korean Air, dont l’ouverture est prévue en 2027 et qui est présenté comme le plus grand centre de maintenance moteurs en Asie.