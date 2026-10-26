StandardAero a annoncé le 26 octobre le renouvellement de son partenariat avec TAROM à travers un contrat pluriannuel exclusif de maintenance des moteurs PW127M de Pratt & Whitney Canada équipant les ATR 72-600 de la compagnie roumaine.

La durée précise et le montant de l’accord n’ont pas été communiqués.

Ce contrat TEAM, établi sur une facturation de type time and material, couvre des prestations de maintenance, réparation et révision. Les interventions seront assurées par les sites de Summerside (Canada) et de Gonesse (France).

TAROM aligne 4 ATR 72-600 et un ATR 72-500.

Pour rappel, StandardAero est le plus grand centre de maintenance indépendant autorisé par Pratt & Whitney Canada pour les PW100, avec ses deux ateliers de révisions à Summerside et à Gonesse ainsi qu’avec six centres de service répartis en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique et en Australasie.