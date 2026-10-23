Le groupe Safran a publié un chiffre d’affaires ajusté de 9 milliards d’euros au troisième trimestre, en hausse de 14,7% sur un an et de 13,4% à périmètre et taux de change constants. Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs annuels, avec une croissance du chiffre d’affaires d’environ 15% et un résultat opérationnel courant compris entre 6,4 et 6,5 milliards d’euros.

Sur le plan des moteurs civils, Safran, avec son partenaire GE Aerospace, a livré 535 moteurs LEAP au troisième trimestre, en hausse de 5% sur un an comme par rapport au trimestre précédent. Sur neuf mois, les livraisons atteignent 1 565 unités, soit une progression de 26%. Le groupe signale une normalisation de la proportion de moteurs de rechange par rapport au premier semestre, sans préciser leur part dans les livraisons.

Dans l’après-vente civile, les ventes de pièces détachées augmentent de 17% en dollars au troisième trimestre. Le CFM56 bénéficie des prix et d’une meilleure disponibilité des pièces, avec un contenu des visites en atelier élevé mais stable par rapport au premier semestre. Pour le LEAP, la croissance repose sur davantage de passages dans les ateliers tiers, des interventions plus étendues, et les prix.

Le chiffre d’affaires des services pour moteurs civils progresse de 19% en dollars, principalement grâce aux contrats LEAP facturés à l’heure de vol. Sur neuf mois, les hausses atteignent respectivement 23,9% pour les pièces détachées et 32,5% pour les services.