MTU Maintenance a lancé le 21 octobre les travaux d’extension de son site de maintenance moteurs de Hanovre, en Allemagne. Cet investissement de plus de 100 millions d’euros doit accroître ses capacités de plus de 20%, avec une mise en service prévue fin 2028. Prés de 200 créations d’emplois sont prévues.

Le projet comprend 7 700 m2 de surfaces de production et 2 200 m2 de bureaux, portant la superficie totale du site à plus de 110 000 m2.

« MTU Maintenance Hannover a été le berceau des activités de maintenance, réparation et révision (MRO) au sein de MTU ; le site n’a cessé de croître et de se développer au cours des dernières décennies », a expliqué Jaap Beijer, vice-président senior des opérations MRO chez MTU et directeur général du site de Hanovre. « Cette nouvelle extension ne se résume pas à un simple bâtiment : elle vient compléter notre expertise existante et consolide notre rôle clé au sein du réseau de maintenance de MTU, aujourd’hui comme demain » a-t-il ajouté.

Ces capacités supplémentaires seront principalement consacrées à la maintenance des moteurs de gros-porteurs et à la réparation de modules, notamment pour le GEnx (787, 747-8) et, à terme, les carters centraux des GE9X (777X). Des espaces libérés dans les installations existantes seront également réaménagés pour les activités de réparation.