General Atomics AeroTec Systems (GA‑ATS) a présenté officiellement son Do228 NXT lors d’une cérémonie de roll‑out organisée le 8 juin sur son site d’Oberpfaffenhofen, près de Munich.

Il ne s’agissait évidemment pas d’une véritable sortie d’usine, le démonstrateur Do228 NXT ayant effectué son premier vol le 2 mai dernier. L’appareil était surtout cette fois présenté à un public international, avec une nouvelle livrée, l’avionneur allemand voulant marquer l’événement et envoyer « un signal fort à l’industrie allemande et au secteur de la défense ».

Le biturbopropulseur multi‑missions de 19 places sera d’ailleurs présenté au public lors du salon ILA Berlin qui ouvrira ses portes du 10 au 14 juin.

Dernière évolution du Do228 conçu par Dornier, avion particulièrement réputé pour ses capacités STOL (décollage et d’atterrissage courts), le Do228 NXT bénéficie de nombreuses optimisations techniques destinées à renforcer sa compétitivité sur le marché des avions utilitaires légers, aussi bien pour le marché militaire que civil. Ainsi, par rapport au Do228 NG, il dispose d’un nouveau système de référence d’attitude et de cap (AHRS), d’un éclairage cabine à LED, d’un système de freinage modernisé et d’une climatisation électrique.

Il reste propulsé par 2 turbopropulseurs Honeywell TPE331‑10 avec hélices composites MT‑Propeller MTV‑27 à 5 pales.

GA‑ATS avait décidé de relancer la production de l’appareil en 2023, la société allemande capitalisant sur le rachat de RUAG Aerospace Services GmbH par General Atomics en 2021.

Le Do228 NXT sera produit en petite série, de l’ordre de cinq avions par an.