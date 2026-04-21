Revima, le groupe français spécialisé dans les services MRO des APU (groupes auxiliaires de puissance) et des trains d’atterrissage, a signé un accord exclusif de 5 ans avec le groupe Air Astana pour la maintenance, la réparation et la révision de ses APU 131-9A (Honeywell).

Dans le cadre de ce contrat à long terme, Revima assurera des services MRO complets garantissant une fiabilité et des performances opérationnelles optimales pour l’ensemble de la flotte d’Airbus A320 de la compagnie. Toutes les interventions en atelier seront réalisées dans les installations ultramodernes de Revima en Normandie.

L’accord permettra également au groupe Air Astana de bénéficier de la solution de maintenance prédictive numérique PrediCare® de Revima. Cet outil de maintenance prédictive et d’assistance technique en temps réel s’appuie sur plus de 60 années d’expérience de Revima dans la maintenance des APU et sur l’expertise de sa filiale FlightWatching. PrediCare® permet ainsi surveiller et de gérer en permanence l’état des APU afin de réduire les coûts de maintenance associés tout en assurant un haut taux de disponibilité.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Revima pour la maintenance de notre flotte d’APU », a déclaré Keith Wardle, vice-président Ingénierie et Maintenance d’Air Astana. « L’expertise technique de Revima et la valeur ajoutée du service numérique PrediCare® nous aideront à maintenir les plus hauts niveaux de sécurité et d’efficacité opérationnelle. »

Pour rappel, le groupe Air Astana exploite actuellement une flotte comprenant 46 monocouloirs de la famille A320/A320neo. Elle est a récemment commandé 25 de plus, des appareils qui seront exploités par Air Astana et sa filiale low-cost FlyArystan.