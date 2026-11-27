Rotortrade, distributeur mondial d’hélicoptères contrôlé par le fonds souverain saoudien PIF, va construire un hangar de 1 700 m2 sur l’aérodrome de Gap-Tallard (Hautes-Alpes). Cette installation doit entrer en service en mars 2027.

Le site pourra alors accueillir jusqu’à huit hélicoptères simultanément. Il disposera de zones dédiées aux projets de maintenance complexes et de remise à niveau.

Le hangar abritera des ateliers consacrés aux pales de rotor, aux moteurs, aux systèmes mécaniques, à l’avionique, aux intérieurs et aux batteries. Le projet d’extension comprend également de nouveaux bureaux, des espaces d’accueil clients et des installations pour le personnel. L’effectif devrait dépasser 30 salariés.

Le site de Rotortrade est reconnu comme centre de maintenance agréé par Airbus Helicopters depuis 2025 et par Leonardo Helicopters pour l’AW139 depuis le mois de septembre. Il a maintenu 30 hélicoptères et peint 13 appareils cette année.