Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) a annoncé que Géry Mortreux quittait ses fonctions de directeur général adjoint d’Air France Industries (AFI). Cette décision sera effective au 1er mai. Il occupait ce poste depuis dix ans.

Son départ entraîne une série de nominations. Tout d’abord, il sera remplacé par Vincent d’Andrea, qui est actuellement senior vice-president Engineering & Airframe Maintenance – fonction qu’il occupe depuis 2018. Il rapportera à Anne Rigail et représentera les activités de maintenance au comité exécutif d’Air France.

Gilles Mercier reprendra quant à lui les fonctions de Vincent d’Andrea à compter du 1er juillet. Il est actuellement directeur général de Barfield, aux Etats-Unis, poste qu’il occupe depuis trois ans.

A cette date, il sera remplacé par Tommaso Auriemma, qui quittera donc son poste de vice-président des ventes pour la région Asie-Pacifique chez AFI KLM E&M.

Enfin, Magali Jobert reprendra cette fonction de vice-présidente des ventes pour la région Asie-Pacifique. L’ancienne directrice de l’AFMAé est actuellement vice-présidente, Gestion des actifs et produits Aerostructures chez AFI KLM E&M.