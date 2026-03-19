Emmanuel Chiva succède à Bruno Sainjon à la tête de l’ONERA, l’Office national d’études et de recherches aérospatiales. Ancien DGA (Délégué général pour l’armement), il a été nommé par décret en Conseil des ministres président du conseil d’administration de l’ONERA et en devient de fait président-directeur général.

Emmanuel Chiva a pris ses fonctions le 18 mars. Son arrivée intervient après le départ à la retraite de Bruno Sainjon et une période d’intérim assurée par Jean Léger. Bruno Sainjon dirigeait l’ONERA depuis mai 2014.

Emmanuel Chiva retrouve ainsi un rôle central au cœur de la base industrielle et technologique de défense française (BITD). Il est notamment normalien, docteur en biomathématiques, auditeur de la 49e Session Nationale Armement & économie de défense de l’IHEDN et a fondé et dirigé près d’une une quinzaine de start-up dans le domaine de l’intelligence artificielle et de la simulation militaire.

« C’est une grande fierté de prendre la direction d’un organisme scientifique aussi prestigieux que l’ONERA, qui, depuis 80 ans, a été la pierre angulaire de l’excellence de l’aérospatiale française et en particulier de sa dissuasion. Je tiens à saluer mon prédécesseur, Bruno Sainjon, qui a redressé l’ONERA et sauvé sa grande soufflerie menacée d’effondrement. Grâce à lui, l’ONERA affiche un chiffre d’affaires record et a conforté sa place incontournable d’acteur scientifique de référence au service du ministère des Armées, des services de l’Etat et des industriels. J’entends conforter cette place d’acteur scientifique aérospatial de référence au service de la France et de sa souveraineté ».

Pour rappel, le centre français de recherches aérospatiales emploie environ 2200 personnes. L’ONERA disposait en 2024 d’un budget de 336 millions d’euros, dont plus de la moitié provient de contrats commerciaux.