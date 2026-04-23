Airbus va moderniser une partie de la flotte de monocouloirs Airbus A320 de JetBlue avec de nouveaux écrans de cockpit EEIS2, en vertu d’un accord annoncé lors du salon MRO Americas 2026 à Orlando.

Le contrat porte sur l’installation du système Enhanced Electronic Instrument System (EEIS2) sur 46 appareils. Il s’agit notamment de remplacer les 6 écrans des postes de pilotages : PFD (Primary Flight display), ND (Navigation Display) et écrans EICAS.

Ces écrans LCD haute résolution, fournis par Thales et intégrés par Airbus, remplaceront les afficheurs de génération précédente et améliorent l’interface visuelle pour les équipages tout en élargissant les capacités systèmes. Selon Airbus, cette évolution crée une base technique commune pour de futurs développements avioniques et permet de mieux visualiser les informations de vol, y compris pour des fonctions avancées comme certains systèmes d’approche ou des capacités météo renforcées.

Cette modernisation des écrans doit également contribuer à l’harmonisation du poste de pilotage au sein de la flotte A320/A320neo de JetBlue et à la prolongation de la valeur opérationnelle des appareils concernés.

« Investir dans des mises à niveau comme l’EEIS2 est un élément essentiel de notre stratégie JetForward, qui soutient notre engagement à fournir un service fiable et attentif à nos clients », a déclaré David Marcontell, vice-président des opérations techniques chez JetBlue.

Pour rappel, la compagnie américaine exploite l’une des plus importantes flottes de monocouloirs Airbus en Amérique du Nord, aussi bien des appareils de la famille A320/A320neo (229) que de la famille A220 (60).

À noter que JetBlue a également signé un accord avec Airbus pour déployer la solution digitale Skywise Fleet Performance+ (S.FP+) sur ses flottes A320 et A220. S.FP+ vise à améliorer la disponibilité des appareils et la planification de la maintenance en s’appuyant sur l’exploitation des données de vol, la surveillance en temps réel et l’analyse prédictive.