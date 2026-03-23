L’équipementier Liebherr-Aerospace annonce l’agrandissement de son site de Lindenberg (Allemagne), un projet planifié de longue date et qui vise à renforcer ses capacités d’assemblage et de service client.

Ce nouvel investissement prévoit d’ajouter environ 6 000 m² dédiés aux activités d’assemblage et de service client. Ainsi, le bâtiment administratif actuel, le plus ancien du site, sera démoli pour libérer l’espace nécessaire. Le projet comprend également l’agrandissement du restaurant d’entreprise. Liebherr-Aerospace va également lancer la construction d’un nouvel immeuble de bureaux d’environ 10 000 m². Ce complexe moderne permettra à l’entreprise d’adapter ses capacités d’accueil à ses besoins futurs.

Les travaux d’extension vont commencer dès cette année.

Parallèlement à l’agrandissement de son site de Lindenberg, Liebherr-Aerospace a également indiqué qu’il prévoyait une intensification des activités MRO pour la flotte d’Airbus A350 dans les prochaines années. Outre le système d’actionnement des becs de bord d’attaque, Liebherr-Aerospace a développé et fabrique le train d’atterrissage avant de l’appareil. Ce dernier, le plus grand jamais produit sur le site de Lindenberg, est également celui qui requiert les capacités les plus importantes en matière de services après-vente.

« Le secteur connaît une dynamique très positive et nous adaptons nos capacités dans l’intérêt de nos clients. Le volume d’activité est soutenu, ce qui renforce notre besoin d’espace pour y répondre efficacement », a annoncé Gerd Heinzelmann, directeur général chez Liebherr-Aerospace Lindenberg.

Liebherr-Aerospace prévoit ainsi de recruter environ 270 salariés qualifiés pour son site Lindenberg, principalement dans les domaines de la production, de l’assemblage et du service client.