Embraer a célébré le 2 septembre la livraison de son 2 000e E-Jet. L’appareil, un E195-E2, a rejoint la flotte d’Azul, cliente de longue date de la famille.

Le premier E-Jet est entré en service en 2004. La famille compte aujourd’hui six membres, l’E170, l’E175, l’E190, l’E195, et les E190-E2 et E195-E2 de nouvelle génération. Ils sont au service de plus de 90 compagnies aériennes dans plus de soixante pays et ont réalisé environ 48 millions d’heures de vols, pour transporter plus de 2,85 milliards de passagers.

« Comptant parmi les trois programmes d’avions commerciaux les plus performants au monde, la famille E-Jet a joué un rôle essentiel dans le rapprochement des communautés, l’ouverture de nouveaux marchés et la création d’opportunités de croissance durable pour les compagnies aériennes. Nous sommes fiers de célébrer cette étape importante aux côtés d’Azul, l’un de nos précieux partenaires », commente Arjan Meijer, président-directeur général d’Embraer Commercial Aviation.

La low-cost brésilienne a accueilli plus de 140 E-Jets dans sa flotte depuis son lancement, avec l’E190, en 2008 et a été la cliente de lancement de l’E195-E2. Ce 2000e appareil pour Embraer est par ailleurs également le 50e E2 que reçoit la compagnie.