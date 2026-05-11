Embraer a réalisé un chiffre d’affaires de 1,4 milliard de dollars au premier trimestre, nouveau record historique pour un premier trimestre. Ce résultat représente une hausse de 31 % par rapport à l’année précédente, une progression principalement portée par ses divisions Défense et Sécurité et Aviation commerciale.

L’avionneur brésilien a également enregistré un EBIT ajusté de 94 millions de dollars sur la période, soit une marge de 6,5 % (contre 5,6 % un an plus tôt).

Le secteur Défense et Sécurité a généré un chiffre d’affaires de 227 millions de dollars, bondissant de 63 % sur un an. Ces résultats s’expliquent une meilleure comptabilisation des revenus liés au KC-390, grâce à l’évolution de la clientèle et du stade de développement du produit, ainsi qu’à l’augmentation des cadences de production de l’A-29 Super Tucano.

L’aviation commerciale est également en forme avec un chiffre d’affaires trimestriel de 293 millions de dollars, en progression de 45 % en glissement annuel, principalement grâce à la progression des volumes et des prix.

Pour le segment des jets d’affaires, le chiffre d’affaires s’est élevé à 418 millions de dollars au cours du trimestre, soit une augmentation de 30 % par rapport à la même période de 2025.

Les activités de services et le support ont enregistré un chiffre d’affaires de 490 millions de dollars au cours du trimestre, en progression de 15 %, soutenue par la hausse des volumes dans tous les segments, notamment dans le secteur de la défense et de la sécurité.

Embraer a livré 44 appareils au premier trimestre 2026, soit une hausse de 47 % par rapport aux 30 appareils livrés au premier trimestre de l’année dernière.

Le carnet de commandes de l’avionneur brésilien a atteint une valeur de 32,1 milliards de dollars, en progression de 22 % sur un an, un niveau record pour le sixième trimestre consécutif.