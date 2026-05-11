Airbus a annoncé avoir livré un total de 67 avions commerciaux à 39 clients distincts au mois d’avril, portant le total à 181 appareils sur les quatre premiers mois de l’année. Ce volume est en léger recul (-2,7%) par rapport aux 186 livraisons enregistrées à la même période l’année dernière. L’avionneur avait livré 60 appareils en avril 2025.

Dans le détail, les livraisons de monocouloirs pour le mois d’avril ont consisté en 5 A220-300 et 55 appareils de la famille A320neo (1 A319neo, 22 A320neo et 32 A321neo). Sur le segment des gros-porteurs, Airbus a remis un A330-200 (pour Airbus DS, futur A330 MRTT destiné à l’Arabie Saoudite), deux A330-900 (ITA et Starlux via CIT), 3 A350-900 et (Turkish Airlines, SAS et Emirates) un A350-1000 (Etihad).

Au niveau des commandes, Airbus a vendu 28 appareils au mois d’avril, dont cinq nouveaux appareils pour Scoot (quatre A320neo et un A321neo), la filiale low-cost de Singapore Airlines ainsi que 15 A350-900 destinés à un client qui n’a pas été identifié.

Après prise en compte de 21 annulations et ajustements, le solde net ressort à 7 appareils en commandes fermes sur le mois. Airbus totalise ainsi 405 appareils en commandes nettes depuis le début de l’année (436 en commandes brutes), fort d’un très bon premier trimestre au niveau commercial.

Au 30 avril, le backlog de l’avionneur européen s’établissait 8977 appareils restant à livrer, dont 7808 monocouloirs de la famille A320neo.

Pour rappel, l’avionneur a maintenu son objectif d’environ 870 livraisons d’avions commerciaux sur l’ensemble de l’année lors de la présentation de ses résultats du premier trimestre fin avril, essayant de gérer au mieux la pénurie de GTF de Pratt & Whitney, qui va dicter le rythme de la montée en cadence sur le programme A320neo en 2026 et 2027.