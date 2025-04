Le programme D328eco progresse. Deutsche Aircraft et son partenaire indien Dynamatic Technologies ont inauguré à Bangalore une ligne d’assemblage dédiée au fuselage arrière du D328eco le 17 avril. Cette inauguration marque la transition de la planification et de la conception à la fabrication en série du futur avion régional de 40 places. Elle s’inscrit dans la continuité du partenariat stratégique annoncé en 2024 et renforcé lors du dernier salon Aero India en février, où les deux entreprises avaient réaffirmé leur engagement dans le développement du fuselage arrière du D328eco.

« Notre partenariat avec Dynamatic Technologies renforce la chaîne d’approvisionnement mondiale et souligne notre engagement en faveur d’une aviation durable. Cette collaboration, qui soutient le système de transport régional performant dans le cadre du programme UDAN, témoigne du rôle de la Bavière dans la promotion de l’innovation aérospatiale et la coopération internationale » a déclaré à cette occasion Nico Neumann, le co-président de l’avionneur allemand.

Deutsche Aircraft entend évidemment pousser son appareil régional au sein des transporteurs indiens, alors que le marché des appareils de moins de 50 sièges se raréfie.

Pour rappel, le D328eco succède au projet au projet de résurrection du Dornier 328 mené par Sierra Nevada Corporation (SNC) et sa filiale allemande 328 Support Services (328SSG) depuis 2015. Son fuselage sera allongé de plus de deux mètres (à 23,31 m) par rapport aux anciens Dornier 328 afin d’accueillir jusqu’à 10 passagers en plus. Il sera motorisé par des PW127XT-S de Pratt & Whitney Canada et disposera d’une nouvelle suite avionique (Companion de Garmin). Le futur avion régional de 40 sièges, qui se positionne directement face à l’ATR 42-600 du numéro un mondial des avions régionaux, doit entrer en service au quatrième trimestre de 2027.

Le premier prototype du D328eco, baptisé TAC 1, va par ailleurs bientôt effectuer son roll-out à Oberpfaffenhofen. L’assemblage de cet appareil avait commencé en juillet dernier. À suivre…