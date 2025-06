Le PDG de l’avionneur américain Boeing, Kelly Ortberg, ne participera pas à la 55e édition du salon aéronautique du Bourget la semaine prochaine, ayant décidé d’annuler sa présence suite à l’accident du 787-8 de la compagnie Air India à Ahmedabad le 12 juin. Stephanie Pope, la présidente de la branche dédiée aux avions commerciaux de Boeing (BCA) sera également absente.

« Stephanie et moi avons annulé nos projets d’assister (au salon) pour rester avec nos équipes et consacrer notre attention à notre client et à l’enquête », a indiqué Kelly Ortberg dans un message envoyé aux salariés du groupe. Il a également appelé à « ne pas spéculer sur l’accident, et à laisser les enquêteurs faire leur travail ».

L’avionneur américain est aussi en train d’évaluer si des événements programmés durant le salon se dérouleront comme prévu. Le motoriste GE Aerospace a également annulé des événements programmés en amont et durant le salon.

Le salon du Bourget devait être le premier salon aéronautique auquel aurait participé Kelly Ortberg depuis sa prise de fonction en août 2024.

Boeing avait déjà décidé plus tôt de réduire la voilure lors de la prochaine édition du SIAE, en particulier dans l’aviation commerciale, souhaitant se concentrer sur « l’innovation, les partenariats et la collaboration ». L’avionneur avait également décidé de ne présenter aucun avion commercial sous ses couleurs, c’est-à-dire sans la présence du 777-9, d’un 787 ou d’un 737 MAX. Seul Qatar Airways présentera un 777-300ER de sa flotte aux couleurs spéciales du Paris Saint-Germain.