Le nouveau moteur Pearl 10X de Rolls-Royce, qui embarquera à bord du futur jet d’affaires ultra-long-courrier Falcon 10X de Dassault Aviation progresse vers sa certification.

Mi-mai, le programme totalisait plus de 3 400 heures d’essais réalisées sur le Pearl 10X et sur son cœur technologique Advance2. L’ensemble des essais majeurs ont ainsi été achevés, dont ceux relatifs à la vérification des intervalles de maintenance (IMI), aux essais de type moteur, à la résistance aux impacts d’oiseaux (MBS), ainsi que les essais en extérieur par vent traversier. La campagne d’essais en vol avait notamment été réalisée l’année dernière sur le 747 de Rolls-Royce servant de banc d’essai volant depuis Tucson (Arizona), avec plus de 25 vols pour une distance parcourue de 36 000 nautiques (67 000 km) en fonctionnement.

Il ne manquait finalement plus qu’un type d’essai à réaliser pour remplir la totalité des exigences nécessaires à la certification du moteur, à savoir ceux relatifs à la conformité des émissions. Rolls-Royce précise qu’ils devraient être achevés dans les tout prochains mois, ouvrant alors la voie au démarrage de la campagne d’essais en vol du Falcon 10X.

Pour rappel, au moins 2 exemplaires du Falcon 10X sont déjà assemblés à Mérignac, dont l’un était déjà équipé de ses moteurs début mars. La mise en service du nouveau jet d’affaires ultra long-courrier à fuselage large est attendue pour la fin 2027.

Parallèlement, Rolls-Royce a officiellement inauguré son nouveau centre de soutien à la production du Pearl 10X au Haillan, à proximité immédiate de l’usine de Dassault Aviation à Mérignac. Ce site de 2 000 m², qui comprend des bureaux, un atelier et un entrepôt jouera un rôle important dans le soutien des activités d’essais en vol et de production du nouveau jet d’affaires de Dassault.

Dévoilé en pleine pandémie en mai 2021, le nouveau Falcon 10X est de loin le plus ambitieux des avions d’affaires jamais lancés par l’avionneur français. Ce futur appareil à très long rayon d’action (jusqu’à 7500 nautiques – 13 890 km) et rapide (jusqu’à Mach 0,925) offrira la plus grande cabine de sa catégorie. Elle affichera ainsi hauteur de 2,03 mètres, une largeur de 2,77 mètres et une longueur de 16,4 mètres (hors poste de pilotage et compartiment à bagages). Le motoriste britannique est quant à lui présent pour la première fois sur un avion d’affaires Falcon.