Le groupe Lufthansa planifie déjà l’expansion de sa flotte de 737 MAX. Il a annoncé le 17 septembre qu’il avait exercé une partie des options qu’il détenait pour des monocouloirs de Boeing, s’engageant à acquérir vingt 737-10, d’une valeur estimée à 3,4 milliards de dollars. Les livraisons devraient débuter au début des années 2030.

Le groupe prévoit d’utiliser les appareils pour remplacer les plus anciens Airbus de la famille A320 en service dans les flottes des compagnies qui le composent, notamment Discover Airlines.

Lufthansa souligne que les 737-10 consommeront 30 % de carburant en moins que les appareils qu’ils remplaceront et réduiront de 20 % les coûts unitaires, grâce à leur capacité plus importante.

Les options avaient été sécurisées lors de la commande signée en 2023 avec Boeing, qui portait sur l’acquisition ferme de quarante 737-8 et d’options sur soixante 737 MAX supplémentaires. Les livraisons de 737-8 doivent quant à elles débuter en 2027.

D’ici 2035, les compagnies du groupe devraient recevoir plus de 250 appareils de dernière génération.