C’est maintenant officiel. Les gros-porteurs 787-9 et 787-10 de Boeing vont pouvoir disposer de nouvelles augmentations de masse maximale au décollage (MTOW) pour permettre aux compagnies aériennes d’accroître la charge utile ou d’étendre le rayon d’action de leurs appareils. La Federal Aviation Administration (FAA) a certifié les nouvelles MTOW optionnelles le 23 mars, fruit des travaux d’ingénierie, d’essais et de coordination entre l’avionneur et le régulateur depuis plusieurs années.

Le 787-9 pourra ainsi voir sa MTOW augmenter de 10 000 livres (4,54 tonnes), la portant ainsi à 571 500 livres (259,2 tonnes), autorisant trois tonnes supplémentaires de charge utile ou plus de 300 nautiques (560 km) de rayon d’action additionnel.

Le « Dash Ten » pourra quant à lui disposer d’une MTOW accrue de 14 000 livres (6,35 tonnes), la portant à 574 000 livres (260,3 tonnes), ce qui permet cinq tonnes supplémentaires de charge utile ou plus de 400 nautiques (740 km) de portée en plus. Pour rappel, le 787-10 a été certifié à l’origine avec une masse maximale au décollage (MTOW) d’environ 254 tonnes, très proche de celle du 787-9 et donc avec un rayon d’action relativement réduit lors de sa mise en service en 2018 (6 330 nautiques – 11 730 km), soit plus de 1000 nautiques de moins que pour le deuxième membre de la famille Dreamliner.

« Nous avons lancé ce projet après que les compagnies aériennes ont adressé un message clair à Boeing : elles souhaitaient une plus grande flexibilité », a déclaré John Murphy, ingénieur en chef du projet 787 dans un communiqué de l’avionneur. « Certaines voulaient que le 787-10 effectue des vols plus longs ; d’autres, que le 787-9 puisse transporter une charge utile supplémentaire, au détriment de son autonomie. Boeing a conçu une solution qui répond aux deux besoins » a-t-il ajouté.

L’avionneur américain a par ailleurs précisé que tous les 787-9 et 787-10 assemblés depuis décembre 2025 disposaient d’une structure compatible avec cette augmentation de MTOW optionnelle. La compagnie Air New Zealand, opérateur de lancement du 787-9 en 2014, a par ailleurs été identifiée comme l’un des clients de cette MTOW accrue. L’un de ses nouveaux 787-9 est ainsi sorti d’assemblage final à North Charleston (Caroline du Sud) et entame les préparatifs pour ses inspections finales et ses essais en vol. La compagnie néo-zélandaise attend 5 787-9 et 5 787-10 (deux appareils livrables cette année).

Selon les dernières données publiées par Boeing, l’avionneur doit encore livrer plus de 1100 Dreamliner, dont 726 787-9 et 357 787-10.