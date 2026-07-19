L’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) a approuvé le système Runway Overrun Awareness and Alerting System (ROAAS) développé par Embraer pour la famille E‑Jet E2, autorisant son entrée en service auprès des opérateurs européens après une première certification obtenue auprès de l’ANAC au Brésil plus tôt cette année.

Le système ROAAS vise à réduire le risque de dépassement de piste, catégorie d’accidents encore fréquente en exploitation commerciale, notamment en cas de vitesse excessive à l’atterrissage, de piste contaminée, de vent arrière ou d’approche instable. Contrairement aux calculs de performances d’atterrissage réalisés avant l’arrivée, le système réévalue en continu la situation pendant la finale à partir de données temps réel de l’avion.

Les algorithmes prennent en compte la vitesse, la masse, la configuration volets, les capacités de freinage et l’état de la piste pour déterminer si la distance disponible reste suffisante. En cas de risque identifié, des alertes sont émises dans le cockpit, permettant à l’équipage de décider d’une remise de gaz avant le toucher ou d’adapter la stratégie de freinage après l’atterrissage si les conditions le permettent. Le système fonctionne automatiquement, sans action supplémentaire de l’équipage, et a pour objectif d’améliorer la conscience de situation, sans se substituer à la décision du commandant de bord.

Pour rappel, la famille E‑Jet E2 d’Embraer s’était également vu ajouté un autre système il y a deux ans, l’E2TS (Embraer Enhanced Takeoff System). Ce dispositif, qui réalise lui-même la rotation de l’appareil lors de son décollage et lui fait adopter une trajectoire de vol optimale en phase de montée initiale, avait été conçu initialement pour l’E195‑E2 mais est appelé à être étendu également à l’E190‑E2.