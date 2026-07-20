Le salon de Farnborough s’ouvre dans une atmosphère très optimiste, avec des prévisions de commandes pouvant dépasser celles des deux précédents salons de 2024 (Farnborough) et 2025 (Bourget). Pourtant, une étude de McKinsey avec Aviation Week relativise les perspectives à court terme du secteur, menacé par un « retirement cliff » d’appareils en cas de décélération de la croissance dans les prochains mois, qui pourrait menacer la rentabilité des loueurs et des acteurs de la maintenance. Le glissement du calendrier du NGSA (Next Gen Single Aisle) devrait continuer de doper les contrats pour les monocouloirs actuels, provoquant une course aux créneaux de production qui permet à la filière de s’ajuster en attendant cette nouvelle génération.
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